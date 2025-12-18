In un momento in cui la sicurezza sul lavoro resta una sfida costante, Anmil si impegna a cambiare rotta, puntando sulla prevenzione. A Grosseto, i caschetti natalizi simboleggiano il ricordo e l’urgenza di ridurre le vittime, affinché si possa passare dal “prima” al “dopo” di un impegno concreto per la tutela dei lavoratori.

© Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro, Anmil: "Vogliamo essere quelli del prima"

GROSSETO Tanti caschetti a forma di albero di Natale per ricordare le vittime sul lavoro. Per far crollare questo numero, che è rimasto stazionario, è ovviamente fondamentale la prevenzione. È stato inaugurato ieri l’Albero per la Sicurezza sul lavoro in Piazza Nazioni Unite, realizzato dalla Sede Anmil di Grosseto grazie alla collaborazione del Comune di Grosseto, Ance Grosseto e del Comitato paritetico territoriale CPT Grosseto, che hanno contribuito alla realizzazione dell’albero aderendo all’iniziativa nata per ricordare le vittime del lavoro e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione della salute dei lavoratori anche durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: “Io tradita due volte. La prima, lo vidi in macchina con una bionda e quando gli chiesi chi fosse mi disse ‘si chiama Fernando’. La seconda, andai a casa del mio fidanzato che doveva essere via per lavoro…”: parla Emanuela Folliero

Leggi anche: La giornata dell’Anmil. Sos sicurezza sul lavoro: "Purtroppo non è priorità"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sicurezza sul lavoro, Anmil: Vogliamo essere quelli del prima; Una targa per ricordare Evaretto Niccolai e parlare di sicurezza ai più giovani; Sicurezza sul lavoro, venerdì a Massa l’Albero di Anmil; Natale tra festa e memoria a Longarone: acceso l'albero di caschi protettivi per ricordare le morti sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro, Anmil: "Vogliamo essere quelli del prima" - GROSSETO Tanti caschetti a forma di albero di Natale per ricordare le vittime sul lavoro. msn.com