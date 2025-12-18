Sicurezza sul lavoro Anmil | Vogliamo essere quelli del prima

In un momento in cui la sicurezza sul lavoro resta una sfida costante, Anmil si impegna a cambiare rotta, puntando sulla prevenzione. A Grosseto, i caschetti natalizi simboleggiano il ricordo e l’urgenza di ridurre le vittime, affinché si possa passare dal “prima” al “dopo” di un impegno concreto per la tutela dei lavoratori.

GROSSETO Tanti caschetti a forma di albero di Natale per ricordare le vittime sul lavoro. Per far crollare questo numero, che è rimasto stazionario, è ovviamente fondamentale la prevenzione. È stato inaugurato ieri l’Albero per la Sicurezza sul lavoro in Piazza Nazioni Unite, realizzato dalla Sede Anmil di Grosseto grazie alla collaborazione del Comune di Grosseto, Ance Grosseto e del Comitato paritetico territoriale CPT Grosseto, che hanno contribuito alla realizzazione dell’albero aderendo all’iniziativa nata per ricordare le vittime del lavoro e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione della salute dei lavoratori anche durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

