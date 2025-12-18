Sicurezza salute scuola e lavoro i pilastri di Piacenza Essere sempre all' altezza delle aspettative dei cittadini

Piacenza si distingue per i suoi pilastri fondamentali: sicurezza, salute, scuola e lavoro. La crescita e il benessere della comunità richiedono impegno costante e attenzione alle esigenze di ogni cittadino. Essere all’altezza delle aspettative implica dedizione quotidiana, responsabilità e un impegno condiviso per costruire una città più forte, sicura e solidale. Solo così possiamo garantire un futuro prospero e sereno per tutti.

© Ilpiacenza.it - «Sicurezza, salute, scuola e lavoro i pilastri di Piacenza. Essere sempre all'altezza delle aspettative dei cittadini»

«Le aspettative dei cittadini di Piacenza sono sempre più elevate, e noi tutti dobbiamo saper sempre corrispondere a queste aspettative». Lo ha detto il prefetto Patrizia Palmisani in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi in Prefettura, riunendo nel salone d'onore di via San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

