Sicurezza Pd | Troppi furti in appartamento servono sistemi di rilevamento delle targhe
L’aumento dei furti in appartamento preoccupa le periferie di Ferrara. Il Pd propone l’installazione di sistemi di lettura delle targhe come misura di sicurezza. Consiglieri come Cusinato, Proto, Segala, Nanni, Conforti, Chiappini e Buriani si impegnano in questa battaglia per tutelare i quartieri più vulnerabili, puntando su tecnologie innovative per contrastare la criminalità e garantire maggiore serenità ai cittadini.
Aumento di furti, il Pd chiede l’installazione di nuovi sistemi di lettura delle targhe. E’ una battaglia sulla sicurezza quella che portano avanti i consiglieri Cusinato, Proto, Segala, Nanni, Conforti, Chiappini, Buriani e che riguarda, in prevalenza, le zone della periferia di Ferrara e alcune. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
