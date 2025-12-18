Sicurezza Azione | A Ferrara furti e violenza le politiche della destra non sono sufficienti

Ferrara si trova al centro di episodi di cronaca che preoccupano i cittadini. Furti e violenze, spesso aggravati da una risposta politica ritenuta insufficiente, evidenziano la necessità di interventi concreti. Azione richiede azioni più decise per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità ferrarese, affinché i cittadini possano vivere senza timori e con maggiore fiducia nelle istituzioni.

Ferrara - La banda dei furti in azione

Per le destre la sicurezza serve soltanto per la propaganda, i sindacati di polizia contro il governo: "Solo slogan, ma nessuna azione concreta" - facebook.com facebook

Sicurezza, bilancio 2025 del questore di Ascoli: 'risultati estremamente confortanti'. Azione Polizia di Stato. Prevenzione, contrasto a violenza di genere, controllo territorio #ANSA x.com

