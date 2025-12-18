Sicurezza Azione | A Ferrara furti e violenza le politiche della destra non sono sufficienti
Ferrara si trova al centro di episodi di cronaca che preoccupano i cittadini. Furti e violenze, spesso aggravati da una risposta politica ritenuta insufficiente, evidenziano la necessità di interventi concreti. Azione richiede azioni più decise per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità ferrarese, affinché i cittadini possano vivere senza timori e con maggiore fiducia nelle istituzioni.
Ferrara spesso al centro di fatti di cronaca. E Azione chiede più sicurezza. “Negli ultimi mesi – fanno sapere dallo schieramento politico - a Ferrara si sono verificati furti in abitazioni e in negozi e aggressioni documentate anche ai danni di minori. Si aggiunga che i controlli interforze. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ferrara - La banda dei furti in azione
