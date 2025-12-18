Sicurezza 90mila euro per telecamere vicino alle scuole laboratori educativi e due mediatori

In un contesto di sfide sociali e sicurezza, investiamo 90mila euro in telecamere vicino alle scuole, laboratori educativi e mediatori. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio, monitorarlo efficacemente e ricucire il tessuto sociale di zone complesse come Barco e Pontelagoscuro, creando un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti.

Rafforzare la presenza sul territorio e monitorarlo al fine di ricucire il tessuto sociale di zone complesse come Barco e Pontelagoscuro. È un progetto di sicurezza partecipata e coesione sociale quello che nei prossimi mesi verrà realizzato nella zona a nord della città, grazie a un impegno.

