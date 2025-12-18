Sicilia nuove risorse alle microimprese per girare film e serie tv sull' isola

La Sicilia si apre a nuove opportunità per le microimprese del settore audiovisivo, grazie a un bando che offre contributi fino a 50mila euro. L’obiettivo è promuovere la realizzazione di film e serie tv ambientati nell’isola, valorizzando il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Un’occasione unica per sviluppare progetti creativi e sostenere il settore cinematografico locale, contribuendo alla promozione del territorio attraverso il cinema.

Nuove risorse per girare film e serie tv in Sicilia. L'assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, insieme a Sicilia film commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila euro destinati allo sviluppo di progetti cinematografici ambientati nell'Isola, con particolare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

