Sicilia nuove risorse alle microimprese per girare film e serie tv sull' isola

La Sicilia si apre a nuove opportunità per le microimprese del settore audiovisivo, grazie a un bando che offre contributi fino a 50mila euro. L’obiettivo è promuovere la realizzazione di film e serie tv ambientati nell’isola, valorizzando il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Un’occasione unica per sviluppare progetti creativi e sostenere il settore cinematografico locale, contribuendo alla promozione del territorio attraverso il cinema.

