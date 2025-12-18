Siccità accordo fra l' autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto

Un nuovo accordo tra l'autorità di bacino e tre università siciliane segna un passo importante nella lotta contro la siccità. La collaborazione mira a raccogliere dati e pianificare interventi efficaci per affrontare il fenomeno che minaccia le risorse idriche dell'isola. Un impegno congiunto volto a tutelare il territorio e garantire un futuro sostenibile per le comunità siciliane.

Acquisizione di informazioni e programmazione delle attività da realizzare per contrastare il fenomeno della siccità in Sicilia. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’accordo sottoscritto dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione con le università degli studi di Palermo, Catania e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

