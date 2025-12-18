Siccità accordo fra l' autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto

Un nuovo accordo tra l'autorità di bacino e tre università siciliane segna un passo importante nella lotta contro la siccità. La collaborazione mira a raccogliere dati e pianificare interventi efficaci per affrontare il fenomeno che minaccia le risorse idriche dell'isola. Un impegno congiunto volto a tutelare il territorio e garantire un futuro sostenibile per le comunità siciliane.

