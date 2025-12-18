Siccità accordo fra Autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto

Un nuovo accordo tra l’Autorità di bacino e tre università siciliane punta a contrastare la siccità, favorendo l’acquisizione di dati e la pianificazione di interventi mirati. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per preservare le risorse idriche dell’isola, affrontando con strategie più efficaci le sfide imposte dal fenomeno. Un’iniziativa che unisce ricerca e azione per tutelare il patrimonio ambientale della Sicilia.

Acquisizione di informazioni e programmazione delle attività da realizzare per contrastare il fenomeno della siccità in Sicilia. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’accordo sottoscritto dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione con le università degli studi di Palermo, Catania e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

