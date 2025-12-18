Siccità accordo fra Autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto

Un nuovo accordo tra l’Autorità di bacino e tre università siciliane punta a contrastare la siccità, favorendo l’acquisizione di dati e la pianificazione di interventi mirati. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per preservare le risorse idriche dell’isola, affrontando con strategie più efficaci le sfide imposte dal fenomeno. Un’iniziativa che unisce ricerca e azione per tutelare il patrimonio ambientale della Sicilia.

