Siccità accordo fra Autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto
Un nuovo accordo tra l’Autorità di bacino e tre università siciliane punta a contrastare la siccità, favorendo l’acquisizione di dati e la pianificazione di interventi mirati. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per preservare le risorse idriche dell’isola, affrontando con strategie più efficaci le sfide imposte dal fenomeno. Un’iniziativa che unisce ricerca e azione per tutelare il patrimonio ambientale della Sicilia.
Acquisizione di informazioni e programmazione delle attività da realizzare per contrastare il fenomeno della siccità in Sicilia. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’accordo sottoscritto dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione con le università degli studi di Palermo, Catania e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Siccità, accordo fra l'autorità di bacino e tre università siciliane per programmare attività di contrasto
Leggi anche: Ambiente, suolo e acqua: accordo Autorità di Bacino Appennino Meridionale-Sogesid
Trovato un accordo sulle Nuove tecniche genomiche in agricoltura che mirano a creare varietà capaci di resistere meglio a siccità, alluvioni e parassiti, oltrepassando i limiti imposti dall’attuale coltivazione di #Ogm in Europa. Fatti e reazioni x.com
https://www.wltv.it/hi-tech-catania-polo-europeo-dei-microchip-firmato-laccordo-per-la-linea-pilota-da-198-milioni/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.