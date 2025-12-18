Siani debutta ad Avellino il nuovo spettacolo Fake News – Live Tour

Alessandro Siani torna sul palco con il suo nuovo spettacolo,

Tempo di lettura: 3 minuti Mentre continuano ad aggiungersi a grande richiesta repliche e date in ogni città da nord a sud, è tutto pronto per il debutto del nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da ALESSANDRO SIANI: parte domani, venerdì 19 dicembre 2025, dal Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il FAKE NEWS – LIVE TOUR che lo porterà fino ad aprile 2026 nei principali teatri italiani. Già quadruplicati gli appuntamenti a Milano, Bari e Torino, triplicati gli show a Roma e Bologna, più di 30 date nella sua Napoli. già tutte sold out le prime tre date in programma questo weekend (da venerdì a domenica) ad Avellino: tra battute e riflessioni, Alessandro Siani si appresta a conquistare a colpi di risate il pubblico da sud a nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

