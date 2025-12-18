Si parte da Ancona verso il mondo! Da oggi si potranno programmare viaggi nei 5 continenti

Da Ancona si apre un mondo di opportunità: ora è possibile pianificare viaggi verso ogni angolo del pianeta. Con i nuovi collegamenti DAT Volidellemarche per Roma Fiumicino, e gli accordi con rinomate compagnie aeree internazionali, partire verso destinazioni globali è più facile che mai. Un nuovo capitolo di mobilità e scoperta inizia ora, portando l'anima della città verso il mondo intero.

Da oggi si può finalmente partire da Ancona verso Roma Fiumicino con i collegamenti DAT Volidellemarche, e da lì raggiungere mete in tutto il mondo grazie agli accordi di interlinea con alcune delle più prestigiose compagnie aeree internazionali.

