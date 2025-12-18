Un episodio di violenza scuote il settore sanitario: una donna di 46 anni, infuriata per i tempi di attesa, si è scagliata contro il personale della clinica Villa dei Fiori ad Acerra, provocando un intervento delle forze dell'ordine. Un gesto che solleva ancora una volta il tema della gestione delle emergenze e delle tensioni nelle strutture sanitarie italiane.

© Napolitoday.it - Si lancia contro i medici per l'attesa "troppo lunga": donna di 46 anni arrestata

Un'aggressione a personale sanitario è avvenuta martedì sera nella clinica Villa dei Fiori, ad Acerra. Una donna di 46 anni, di Napoli, è stata ieri arrestata dalla polizia per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.L’arresto è scattato nella giornata di ieri in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

