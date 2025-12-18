Si espande l' Ottica Claro | nasce il punto vendita a Pontasserchio

Ottica Claro continua a crescere in Toscana con l'apertura del nuovo punto vendita a Pontasserchio, in via Che Guevara 19. Un passo importante nel nostro percorso di espansione, che ci permette di offrire servizi e prodotti di qualità ancora più vicini alla comunità locale. Un nuovo spazio dedicato all'ottica e alla cura della vista, pronto ad accogliere clienti e appassionati di tecnologia ottica.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.