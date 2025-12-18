Si espande l' Ottica Claro | nasce il punto vendita a Pontasserchio

Ottica Claro continua a crescere in Toscana con l'apertura del nuovo punto vendita a Pontasserchio, in via Che Guevara 19. Un passo importante nel nostro percorso di espansione, che ci permette di offrire servizi e prodotti di qualità ancora più vicini alla comunità locale. Un nuovo spazio dedicato all'ottica e alla cura della vista, pronto ad accogliere clienti e appassionati di tecnologia ottica.

Una nuova pagina nella crescita in Toscana del brand 'Ottica Claro': nasce a Pontasserchio in via Che Guevara 19 l'undicesimo negozio regionale. Un progetto imprenditoriale ambizioso, capace di raggiungere risultati eccezionali in appena 10 anni, grazie alla determinazione e al coraggio di tre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

