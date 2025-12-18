L’Eurocamera approva un’iniziativa che favorisce il turismo abortivo, creando un fondo per sostenere i viaggi verso Paesi con regole più permissive. Questa decisione si inserisce in un contesto di scelte europee che sembrano ignorare le radici cristiane e mettere in discussione valori fondamentali come la vita. Un passo che solleva molte questioni etiche e culturali, evidenziando le tensioni tra diverse visioni della società.

© Laverita.info - Sì dell’Eurocamera all’iniziativa anti vita per far pagare a noi il turismo abortivo

La proposta introduce un fondo per sostenere i viaggi verso Paesi con regole più lasche. L’Unione europea, che ha oscurato e negato le radici giudaico-cristiane del nostro continente, ha aggiunto un’altra medaglia al suo vergognoso palmares di scelte contro la vita: oggi è passata al Parlamento europeo l’Iniziativa cittadini europei (Ice) siglata «My voice, my choice»: «La mia voce, la mia scelta: per un aborto sicuro e accessibile». Patrocinata da sigle radicali femministe e sostenuta da schieramenti politici europei, la proposta ha raccolto 1 milione e 120.000 firme, proponendo un adeguato sostegno finanziario europeo per garantire un aborto legale e sicuro a tutte le cittadine europee, in particolare a coloro che vivono in Paesi con legislazioni restrittive circa l’accesso alla interruzione volontaria di gravidanza. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Al via “Active Abruzzo”, l'iniziativa della Cna Turismo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale

Leggi anche: I disegni dei bambini della scuola di Sappanico esposti nella pensilina dell'autobus: l'iniziativa dell'Associazione Anti Degrado