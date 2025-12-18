Si apre il Consiglio europeo Von der Leyen | Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso

Oggi si apre un Consiglio europeo cruciale, con Von der Leyen che sottolinea l'importanza di condividere il rischio sugli asset russi congelati. La riunione si svolge in un clima di tensione, con gli Stati Uniti che esercitano forte pressione sui Paesi membri affinché si fermino decisioni delicate. Un momento decisivo per definire il futuro delle misure economiche e politiche in risposta alla situazione in Russia.

Si apre oggi un consiglio europeo decisivo sull'uso dei beni congelati alla Russia, mentre arriva dagli Usa il pressing sui 27 per fermare la decisione. L'altro nodo al centro del vertice è l'accordo commerciale con il Mercosur. embedpost id="2144656" L'uso degli asset russi nella bozza del vertice Ue, garanzie fuori dal debito pubblico Il 27 leader si siederanno al tavolo del summit con due testi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

