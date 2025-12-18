si amputa un dito mentre lavora e denuncia i suoi aguzzini blitz della polizia nella fabbrica degli orrori

Un grave episodio di infortunio sul lavoro si trasforma in denuncia contro le ingiustizie della fabbrica degli orrori in Valdinievole. La polizia interviene in un blitz che smaschera le condizioni di sfruttamento e caporalato, portando alla luce una realtà inquietante e ancora troppo presente nel nostro territorio.

Valdinievole, 18 dicembre 2025 – Blitz della polizia di Stato contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori. Gli agenti del commissariato di Montecatini Terme, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato un cittadino cinese per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del dipendenti. Caporalato e sfruttamento, denunciato un imprenditore in Valdinievole Le indagini partite da una denuncia. L’attività d’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia ricevuta da una donna, anch’essa di origine cinese, che, mentre lavorava senza regolare contratto in un’azienda di produzione di borse in pelle, a Pieve a Nievole, ha subito un infortunio sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

