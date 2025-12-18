Si amputa un dito mentre lavora e denuncia i suoi aguzzini Blitz della polizia nella fabbrica degli orrori
Un grave episodio di infortunio sul lavoro si trasforma in denuncia contro le ingiustizie della fabbrica degli orrori in Valdinievole. La polizia interviene in un blitz che smaschera le condizioni di sfruttamento e caporalato, portando alla luce una realtà inquietante e ancora troppo presente nel nostro territorio.
Valdinievole, 18 dicembre 2025 – Blitz della polizia di Stato contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori. Gli agenti del commissariato di Montecatini Terme, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato un cittadino cinese per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del dipendenti. Caporalato e sfruttamento, denunciato un imprenditore in Valdinievole Le indagini partite da una denuncia. L’attività d’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia ricevuta da una donna, anch’essa di origine cinese, che, mentre lavorava senza regolare contratto in un’azienda di produzione di borse in pelle, a Pieve a Nievole, ha subito un infortunio sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Elba, bambino di tre anni si amputa un dito mentre gioca, trasferito in elisoccorso al Meyer
Leggi anche: Denuncia l'estorsione ai suoi danni, mentre è alla Polizia arriva l'ennesima richiesta via Whatsapp
Si amputa un dito mentre lavora e denuncia i suoi aguzzini. Blitz della polizia nella fabbrica degli orrori - Turni da 14 ore, paghe da fame e nessun contratto: denunciato un cittadino cinese in Valdinievole. msn.com
Mentre lavora con una motosega si amputa un piede - Un 58enne straniero, mentre stava facendo lavori di giardinaggio con una motosega, si è amputato il piede destro. ansa.it
Si amputa un piede mentre lavora - Mentre manovrava una motosegna per lavori di giardinaggio, un cittadino straniero di 58 anni si è autoprocurato ... rainews.it
Un immigrato di 25 anni, originario del Gambia, durante un controllo è stato fermato perché senza biglietto e portato in commissariato. Lì ha aggredito tre agenti, staccando un dito a morsi a una poliziotta. Successivamente è stato assolto perchè dichiarato non - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.