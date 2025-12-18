Si agita alla stazione e prova a lanciarsi sotto al treno in corsa

Una serata di forte tensione alla stazione di Albanova, nel Casal di Principe, dove un uomo di 31 anni ha manifestato comportamenti estremi, rischiando la vita in un gesto di grande gravità. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato fondamentale per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.