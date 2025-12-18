Si agita alla stazione e prova a lanciarsi sotto al treno in corsa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di forte tensione alla stazione di Albanova, nel Casal di Principe, dove un uomo di 31 anni ha manifestato comportamenti estremi, rischiando la vita in un gesto di grande gravità. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato fondamentale per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

si agita alla stazione e prova a lanciarsi sotto al treno in corsa

© Casertanews.it - Si agita alla stazione e prova a lanciarsi sotto al treno in corsa

Momenti di forte tensione nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Albanova, nel territorio di Casal di Principe, dove un uomo di 31 anni è stato protagonista di un grave episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri e dei soccorsi sanitari.L’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: “Hai l’età di mia figlia, hai tutta la vita davanti”: così un carabiniere convince un giovane a non lanciarsi sotto un treno in corsa

Leggi anche: Tragedia alla stazione di Villastellone: uomo travolto da un treno in corsa, morto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.