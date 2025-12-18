Si agita alla stazione e prova a lanciarsi sotto al treno in corsa
Una serata di forte tensione alla stazione di Albanova, nel Casal di Principe, dove un uomo di 31 anni ha manifestato comportamenti estremi, rischiando la vita in un gesto di grande gravità. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato fondamentale per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Momenti di forte tensione nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Albanova, nel territorio di Casal di Principe, dove un uomo di 31 anni è stato protagonista di un grave episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri e dei soccorsi sanitari.L’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
