Short track quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il contingente definitivo ed i convocati

L’Italia si prepara a brillare a Milano Cortina 2026 nel short track, grazie al successo delle tappe del World Tour 2025. Con il massimo contingente conquistato, i nostri atleti avranno a disposizione 10 quote, suddivise equamente tra uomini e donne, e la possibilità di schierare tutte le staffette. Un risultato che promette grandi emozioni e una solida base per la conquista di medaglie olimpiche.

Le tappe del World Tour 2025 di short track hanno definito i pass per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’Italia ha conquistato il contingente massimo, ottenendo 10 quote, 5 per genere, potendo inoltre schierare tutte le staffette (maschile, femminile e mista) ed avendo il numero massimo di 3 partenti in ciascuna delle 6 prove individuali (500, 1000 e 1500, sia per gli uomini che per le donne). Lo staff tecnico della Nazionale italiana di short track, inoltre, ha già diramato l’elenco dei 10 convocati per i Giochi e delle 3 riserve: gli azzurri saranno guidati dall’high perfromance director Kenan Gouadec, dall’head coach Mengyao Qi, e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari. 🔗 Leggi su Oasport.it

