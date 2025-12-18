Shopping natalizio | i regali sono sempre più digitali

Con l’atmosfera natalizia alle porte, sempre più persone scelgono regali digitali per sorprendere amici e familiari. Un’indagine di Kaspersky svela le preferenze dei consumatori e come i regali online stiano diventando protagonisti delle festività, conquistando il cuore di molti. Scopriamo insieme le tendenze del Natale 2023 nel mondo degli acquisti digitali.

Natale 2025: La Corsa ai Regali Diventa Smart e Senza Stress con Amazon - Con l'arrivo di dicembre, l'atmosfera nelle città e nelle case italiane si trasforma: le luci scintillano, l'aria si riempie del profumo di cannella e ... assodigitale.it

Shopping, l’intelligenza artificiale migliora l’esperienza sotto Natale - Secondo l’indagine condotta da HarrisX per Amazon un italiano su due utilizza le funzionalità di ultima generazione per cercare e scegliere i regali. panorama.it

COMPRIAMO I REGALI DI NATALE?

CHRISTMAS SHOPPING ON AIR Il Natale a Tolentino si accende… anche con la musica! Domenica 21 dicembre il centro storico diventa una grande festa a cielo aperto, tra shopping, luci e ritmo natalizio. Dove Nelle piazze principali del centro - facebook.com facebook

