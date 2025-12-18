Shopping natalizio | i regali sono sempre più digitali
Con l’atmosfera natalizia alle porte, sempre più persone scelgono regali digitali per sorprendere amici e familiari. Un’indagine di Kaspersky svela le preferenze dei consumatori e come i regali online stiano diventando protagonisti delle festività, conquistando il cuore di molti. Scopriamo insieme le tendenze del Natale 2023 nel mondo degli acquisti digitali.
Con l’arrivo del Natale, Kaspersky ha condotto un sondaggio per scoprire la reale popolarità dei regali digitali e quali conquistano davvero il cuore dei consumatori. Lo studio è stato condotto nel novembre 2025; hanno partecipato 3.000 intervistati provenienti da 15 paesi.In Italia il 41% degli. 🔗 Leggi su Today.it
COMPRIAMO I REGALI DI NATALE?
