Shopping l’intelligenza artificiale migliora l’esperienza sotto Natale

Con l’avvicinarsi del Natale, l’intelligenza artificiale rivoluziona lo shopping, rendendo più semplice e piacevole la ricerca del regalo ideale. Tecnologie innovative aiutano a scoprire idee personalizzate, ottimizzano i tempi e rendono l’esperienza di acquisto più smart e senza stress. Un modo nuovo per vivere le festività con serenità e soddisfazione, garantendo regali speciali per tutti i gusti.

© Panorama.it - Shopping, l'intelligenza artificiale migliora l'esperienza sotto Natale Scorre veloce il countdown verso le feste di Natale. E sale l'ansia di non trovare in tempo il regalo perfetto. Sembra un film già visto, ma quest'anno c'è un alleato in più a sostenere lo shopping, anche quello dell'ultimo minuto. È l'Intelligenza Artificiale generativa, che fa le veci di Babbo Natale, suggerendo e scovando le idee più affini ai desideri di famiglia e amici. Ad evidenziare la tendenza è l'analisi condotta da HarrisX per Amazon su un campione di circa quaranta mila persone in 27 paesi. In base alle rilevazioni, infatti, emerge che, in Italia, un connazionale su tre riconosce che l'IA e le wishlist migliorano l'esperienza (37%), mentre quasi uno su due utilizza già funzionalità basate sulla nuova tecnologia per cercare e scegliere i regali (45%).

