Il 16 dicembre, il municipio di Marzabotto ha ospitato l’inaugurazione di “Shooting in Sarajevo”, la mostra fotografica di Luigi Ottani. Curata da Roberta Biagiarelli e realizzata con il supporto del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti, questa esposizione offre uno sguardo intenso e toccante sulla storia e le emozioni legate a Sarajevo. Un’occasione per riflettere e condividere un patrimonio di memorie e testimonianze.

Il 16 dicembre, presso il municipio di Marzabotto, e? stata inaugurata la mostra fotografica "Shooting in Sarajevo” di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli, realizzata con il sostegno del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, il Comune di Marzabotto (Bologna). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

