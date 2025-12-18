Shiseido è pronta a rilanciare il make-up per il 2026

Shiseido si prepara a ridefinire il make-up nel 2026, continuando il suo percorso di innovazione e successo. Leader riconosciuto nel settore skincare, il brand giapponese mantiene una crescita costante e si conferma punto di riferimento nel mondo beauty. Con la sua esperienza e visione all’avanguardia, Shiseido si appresta a sorprendere e conquistare nuove frontiere del trucco nel prossimo futuro.

