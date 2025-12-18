Shiseido è pronta a rilanciare il make-up per il 2026
Shiseido si prepara a ridefinire il make-up nel 2026, continuando il suo percorso di innovazione e successo. Leader riconosciuto nel settore skincare, il brand giapponese mantiene una crescita costante e si conferma punto di riferimento nel mondo beauty. Con la sua esperienza e visione all’avanguardia, Shiseido si appresta a sorprendere e conquistare nuove frontiere del trucco nel prossimo futuro.
Uno dei brand beauty più famosi, Shiseido, è ormai in crescita costante e consolidata. Si è confermato, infatti, leader nel settore skincare anche nel 2025. L’azienda giapponese continua ad essere in primo piano non solo in Italia, ma anche a livello globale. Il tutto grazie alla sua capacità di innovare e anticipare le tendenze del settore. Inoltre per il brand il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente importante: previsti grandi progetti di rilancio, soprattutto del make-up. Shiseido punta al make-up per il 2026. Maria Grazia Perrotti, marketing director di Shiseido Prestige, ha sottolineato proprio il rilancio della linea make-up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
