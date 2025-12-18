Sgominata la banda delle truffe agli anziani | la base nel casertano

Una vasta operazione dei carabinieri di Pescara ha smantellato una banda specializzata in truffe agli anziani, con una base operativa anche nel Casertano. L’intervento ha portato alla cattura dei principali responsabili e alla messa in sicurezza di numerose vittime, evidenziando l’importanza di elevare l’attenzione e la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Pescara ha portato allo smantellamento di una banda specializzata in truffe agli anziani, con una base operativa anche nella provincia di Caserta. L'indagine, coordinata dalla Procura pescarese, si è conclusa con una persona sottoposta.

