sgombero askatasuna la polizia usa gli idranti contro gli attivisti

Momenti di tensione a Torino, dove la polizia ha usato gli idranti contro gli attivisti di Askatasuna, appena sgomberato. Circa mille persone hanno dato vita a un corteo, diretto verso Vanchiglia e altre zone della città, in risposta all'operazione di sgombero avvenuta in mattinata. La situazione resta calda, con un forte fermento tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
Momenti di tensione a Torino. Un migliaio di attivisti del centro sociale Askatasuna, sgomberato nella mattinata di giovedì 18 dicembre, è partito in corteo con l'intenzione di spostarsi nel quartiere, Vanchiglia, e nel resto della città. L'azione del gruppo però non è passata inosservata e ha. 🔗 Leggi su Today.it
Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa. La polizia usa gli idranti per disperdere il presidio - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dai Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla ... ilgazzettino.it
Sgombero Askatasuna: polizia usa gli idranti sugli attivisti - A Torino la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere i militanti riuniti di fronte al centro sociale Askatasuna. tg24.sky.it
Il governo rivendica lo sgombero di Askatasuna. «Così vogliono colpire le piazze pro-Pal» - Il centro sociale è la bestia nera della destra: «Un luogo di illegalità». editorialedomani.it
Sgombero Askatasuna: polizia usa gli idranti sugli attivisti
Finalmente un segnale chiaro: la violenza non è militanza e l’illegalità non può essere coperta da etichette ideologiche. Dopo l’assalto a “La Stampa”, lo sgombero di Askatasuna ristabilisce un principio semplice: le regole valgono per tutti. Torino merita sicu facebook
Sgombero di Askatasuna, Zangrillo striglia il sindaco Lo Russo: “Te l’avevamo detto. Non devono esistere zone franche” x.com
