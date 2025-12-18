Sgombero Askatasuna la polizia usa gli idranti contro gli attivisti

Momenti di tensione a Torino, dove la polizia ha usato gli idranti contro gli attivisti di Askatasuna, appena sgomberato. Circa mille persone hanno dato vita a un corteo, diretto verso Vanchiglia e altre zone della città, in risposta all'operazione di sgombero avvenuta in mattinata. La situazione resta calda, con un forte fermento tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Finalmente un segnale chiaro: la violenza non è militanza e l’illegalità non può essere coperta da etichette ideologiche. Dopo l’assalto a “La Stampa”, lo sgombero di Askatasuna ristabilisce un principio semplice: le regole valgono per tutti. Torino merita sicu facebook

