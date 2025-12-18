Sgomberato l’edificio B9 di Baldona il più grande insediamento di migranti della Catalogna

Nella giornata di ieri, Badalona ha portato a termine lo sgombero dell’edificio B9, il più grande insediamento di migranti in Catalogna. L’operazione della polizia ha segnato un importante intervento per l’area, suscitando reazioni e riflessioni sulla questione migratoria e le sfide di integrazione nella regione.

Nella giornata di ieri la polizia di Badalona, un comune di circa duecentotrentamila abitanti a nord di Barcellona, in Catalogna, ha sgomberato il più grande insediamento informale di persone migranti di tutta la regione. A vivere nell'edificio B9 di una ex scuola pubblica, ormai abbandonata, erano oltre quattrocento persone, che si trovavano lì da due anni. Molte di loro non sanno dove andare; il sindaco Xavier García Albiol, del Partito Popolare, ha infatti dichiarato che l'amministrazione si occuperà solo di chi è già seguito dai servizi sociali. Il primo cittadino ha definito la struttura come un luogo ad alto tasso di criminalità, e portatore di disagio e problemi per gli abitanti della zona.

