© Agi.it - Sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a "La Stampa". Piantedosi: "nessuno... AGI - " Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese". Lo scrive sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il blitz della digos è legato all'inchiesta sugli episodi di assalti a Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, durante manifestazioni pro Palestina. All'alba sono scattate perquisizioni nel centro sociale torinese occupato dalla fine degli anni '90. Perquisite anche le abitazioni di alcuni attivisti legati ai collettivi. I collettivi si mobilitano . Intanto, in corso Regina Margherita, dove ha sede il centro sociale si sono radunati alcuni attivisti, tenuti a distanza dagli agenti.

