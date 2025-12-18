Sgomberato il centro Askatasuna dopo l' assalto a La Stampa Piantedosi | nessuno spazio

Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sgomberato in seguito all’assalto a “La Stampa”. Un provvedimento che sottolinea la ferma volontà dello Stato di contrastare ogni forma di violenza e di mantenere l’ordine pubblico. Piantedosi ha ribadito che non ci può essere spazio per comportamenti estremisti, rafforzando l’impegno a garantire sicurezza e rispetto delle istituzioni.

© Agi.it - Sgomberato il centro Askatasuna dopo l'assalto a "La Stampa". Piantedosi: "nessuno spazio ... AGI - " Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese". Lo scrive sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il blitz della digos è legato all'inchiesta sugli episodi di assalti a Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, durante manifestazioni pro Palestina. All'alba sono scattate perquisizioni nel centro sociale torinese occupato dalla fine degli anni '90. Perquisite anche le abitazioni di alcuni attivisti legati ai collettivi. In corso Regina Margherita, dove ha sede il centro sociale si sono radunati alcuni attivisti, tenuti a distanza dagli agenti.

Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato” - Perquisizione delle forze dell’ordine nello stabile occupato in corso Regina Margherita. quotidiano.net

Sequestro di Askatasuna a Torino, sigilli al centro sociale - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano ... msn.com

rete veneta. . VICENZA | CENTRO SOCIALE BOCCIODROMO SGOMBERATO, NO-TAV: «LA LOTTA CONTINUA» – Mattinata di tensione al quartiere Ferrovieri. Programmato lo sgombero del centro sociale “Bocciodromo”. Centinaia gli agenti di polizia mobilit - facebook.com facebook

Tav, a Vicenza sgomberato e demolito l'ex centro sociale Bocciodromo x.com

