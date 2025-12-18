Sgomberato Askatasuna il centro sociale di Torino | blitz dopo l’assalto a La Stampa

© Lanotiziagiornale.it - Sgomberato Askatasuna, il centro sociale di Torino: blitz dopo l’assalto a La Stampa Sequestrato e sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. La digos, questa mattina, ha perquisito il centro sociale dopo l’assalto alla sede del quotidiano La Stampa e quelli alle Ogr e Leonardo durante la manifestazioni propal. La conferma dello sgombero arriva anche dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese”. Sgomberato il centro sociale Askatasuna, il sindaco di Torino: “Il patto è cessato”. L’edificio si trova in corso Regina Margherita ed è occupato dal 1996. All’alba, al momento della perquisizione, sono stati trovati sei attivisti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Segnale dello Stato» Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a "La Stampa". Piantedosi: "nessuno... La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce; Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa; Askatasuna di Torino, Piantedosi: «Sgomberato il centro sociale, ripristinata la legalità». Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra. avvenire.it

