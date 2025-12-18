Sgomberato Askatasuna il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa Il sindaco | Il patto è cessato
A Torino, le autorità hanno sgomberato Askatasuna in seguito all’assalto alla Stampa, segnando la fine di un’epoca di tensioni. Il sindaco Lo Russo ha dichiarato ufficialmente la cessazione del patto con il centro sociale, mentre le forze dell’ordine proseguono le perquisizioni nei locali di corso Regina Margherita. La città si prepara a un nuovo capitolo di stabilità e sicurezza.
Torino, 18 dicembre 2025 – Il patto con Askatasuna è da considerarsi “cessato”. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo mentre gli agenti della Digos perquisiscono i locali di corso Regina Margherita 47 dove ha sede il centro sociale. Parole che anticipano lo sgombero dello stabile occupato dal 1996. L'ultimo fortino dell'Autonomia, il cui nome in lingua basca significa ‘libertà’, è di fatto sotto sequestro. L'operazione di polizia con carabinieri, guardia di finanza e municipale, è scattata all’alba e sarebbe legata all’inchiesta sugli assalti a Ogr, Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
