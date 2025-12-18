A Torino, le autorità hanno sgomberato Askatasuna in seguito all’assalto alla Stampa, segnando la fine di un’epoca di tensioni. Il sindaco Lo Russo ha dichiarato ufficialmente la cessazione del patto con il centro sociale, mentre le forze dell’ordine proseguono le perquisizioni nei locali di corso Regina Margherita. La città si prepara a un nuovo capitolo di stabilità e sicurezza.

© Quotidiano.net - Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato”

Torino, 18 dicembre 2025 – Il patto con Askatasuna è da considerarsi “cessato”. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo mentre gli agenti della Digos perquisiscono i locali di corso Regina Margherita 47 dove ha sede il centro sociale. Parole che anticipano lo sgombero dello stabile occupato dal 1996. L'ultimo fortino dell'Autonomia, il cui nome in lingua basca significa ‘libertà’, è di fatto sotto sequestro. L'operazione di polizia con carabinieri, guardia di finanza e municipale, è scattata all’alba e sarebbe legata all’inchiesta sugli assalti a Ogr, Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Torino, sgomberato e messi i sigilli al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"

Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Assalto a , la polizia perquisisce l’Askatasuna e case dei militanti pro Pal; Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: fine del patto col sindaco; Polizia al centro sociale Askatasuna, il blitz per l'assalto alla Stampa: agenti a casa di militanti pro Pal: possibile sgombero; Blitz della polizia ad Askatasuna - operazione in corso.

Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato” - Perquisizione delle forze dell’ordine nello stabile occupato in corso Regina Margherita. quotidiano.net