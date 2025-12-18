Sgomberato anche l' Askatasuna a Torino da Napoli l' Ex Opg attacca | È repressione

L’Ex Opg Je So’ Pazzo di Napoli si schiera dalla parte di Askatasuna, recentemente sgomberato a Torino. In un messaggio di solidarietà, denuncia una repressione che colpisce lo spazio sociale e la libertà di espressione, evidenziando le crescenti tensioni tra movimenti e autorità. La vicenda si inserisce in un contesto di forte mobilitazione e discussione sui diritti e le libertà fondamentali.

© Napolitoday.it - Sgomberato anche l'Askatasuna a Torino, da Napoli l'Ex Opg attacca: "È repressione" L'Ex Opg – Je so' Pazzo ha espresso oggi solidarietà al centro sociale Askatasuna di Torino, sgomberato all'alba dalle forze dell'ordine. In una nota diffusa nelle scorse ore, lo spazio sociale napoletano interviene sulla vicenda torinese, ricostruendo quanto accaduto e criticando la scelta dello.

Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa. La polizia usa gli idranti per disperdere il presidio - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dai Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla ... ilgazzettino.it

Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra. avvenire.it

Askatasuna sgomberato, CasaPound no: lo Stato colpisce a Torino e tace a Roma. - facebook.com facebook

Dopo anni di occupazione illegale e i recenti avvenimenti violenti è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, una realtà che di “sociale” non ha mai avuto nulla. @Azione_it x.com

