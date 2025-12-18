Seul espone il Klimt di Piacenza | Oltre 40mila prevendite e forte attenzione dei media coreani

Seul accoglie con entusiasmo la mostra di Klimt e Ricci Oddi, portando Piacenza al centro dell’attenzione internazionale. Oltre 40mila prevendite e grande interesse mediatico coreano testimoniano il successo dell’evento, che valorizza l’arte e la cultura della nostra città in una delle metropoli più dinamiche del mondo. Un’occasione unica per far conoscere Piacenza oltre i confini nazionali e rafforzare il suo prestigio culturale.

La Signora del Klimt “conquista” Seul “Occasione straordinaria per Piacenza” fotogallery - Piacenza protagonista a Seul: grande successo per l’inaugurazione della mostra della Galleria Ricci Oddi al My Art Museum - piacenzasera.it

Signora del Klimt in “trasferta” a Seul: a mezzanotte del 18 dicembre l’inaugurazione foto - L'inaugurazione ufficiale della mostra è in programma alle 16 del pomeriggio del 18 dicembre a Seul, nella sede del My Art Museum (518 Teheran- piacenzasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.