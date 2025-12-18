Seul espone il Klimt di Piacenza | Oltre 40mila prevendite e forte attenzione dei media coreani
Seul accoglie con entusiasmo la mostra di Klimt e Ricci Oddi, portando Piacenza al centro dell’attenzione internazionale. Oltre 40mila prevendite e grande interesse mediatico coreano testimoniano il successo dell’evento, che valorizza l’arte e la cultura della nostra città in una delle metropoli più dinamiche del mondo. Un’occasione unica per far conoscere Piacenza oltre i confini nazionali e rafforzare il suo prestigio culturale.
«Essere a Seul oggi è un’occasione davvero straordinaria per Piacenza: questa mostra, con Klimt e gli altri capolavori della Ricci Oddi, porta il nome della nostra città, con la sua arte e la sua storia, nel cuore di una delle capitali più vive del mondo e sulla ribalta internazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
