Settimane senza Djimsiti e Kossounou ma non è emergenza difesa | Atalanta quante soluzioni

Settimane senza Djimsiti e Kossounou, ma la solidità difensiva dell’Atalanta non è in crisi. La rosa offre alternative e soluzioni che permettono alla squadra di mantenere equilibrio e sicurezza. Non si tratta di emergenza, ma di un’opportunità per testare la profondità del reparto e dimostrare la forza del gruppo in ogni situazione. Palladino e i suoi ragazzi si preparano a fronteggiare ogni sfida con determinazione.

Non chiamatela emergenza. È chiaro: tutti avrebbero voluto che il reparto difensivo dell’ Atalanta rimanesse integro e intatto, Raffaele Palladino in primis. Ma anche al netto delle defezioni di Berat Djimsiti e Odilon Kossounou, la pluralità di soluzioni e gli impegni che fino a gennaio saranno soltanto a cadenza settimanale permettono una gestione decisamente più serena di quella che è una situazione sicuramente poco comoda, ma non ancora preoccupante. Certo, il fatto che negli ultimi dieci giorni tutti gli elementi del reparto siano stati a disposizione è stata una specie di evento, visto che negli ultimi anni la retroguardia è stata martoriata dagli infortuni, di lungo corso ( Scalvini, Kolasinac ) ma anche problematiche muscolari che hanno progressivamente tolto uomini dalla disponibilità prima di Gasperini, poi di Juric e ora di Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

