Sessant’anni di eccellenza | il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza festeggia anche in provincia di Sondrio
Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza celebra quest’anno i suoi 60 anni di servizio, un traguardo di eccellenza e dedizione. La provincia di Sondrio si unisce ai festeggiamenti, riconoscendo il valore di un’istituzione che da decenni garantisce sicurezza e assistenza nelle montagne. Un anniversario che sottolinea l’impegno costante nel salvaguardare vite umane e tutelare il territorio alpino.
È con molto orgoglio che la Guardia di Finanza di Sondrio ha festeggiato oggi, 18 dicembre 2025, i sessant’anni del suo Soccorso Alpino (S.A.G.F.). Una ricorrenza importante, celebrata con le autorità e le altre forze dell’ordine del territorio presso la sede sondriese di Confindustria in piazza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Nel 2026 il soccorso alpino della Guardia di Finanza a Bergamo: si dividerà tra la città e Clusone
Leggi anche: Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, cerimonia congiunta con il sessantesimo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza
Dopo oltre sessant’anni di storia la storica edicola chiude i battenti - facebook.com facebook
A sessant’anni di distanza, il prof. @albertomelloni analizza una figura emergente del Concilio: Giuseppe Dossetti – fondatore di FSCIRE – che contribuì alla stesura dei documenti conciliari e che volle una Chiesa più partecipativa e responsabile Qui fscire.it x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.