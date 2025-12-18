Sessant’anni di eccellenza | il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza festeggia anche in provincia di Sondrio

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza celebra quest’anno i suoi 60 anni di servizio, un traguardo di eccellenza e dedizione. La provincia di Sondrio si unisce ai festeggiamenti, riconoscendo il valore di un’istituzione che da decenni garantisce sicurezza e assistenza nelle montagne. Un anniversario che sottolinea l’impegno costante nel salvaguardare vite umane e tutelare il territorio alpino.

È con molto orgoglio che la Guardia di Finanza di Sondrio ha festeggiato oggi, 18 dicembre 2025, i sessant’anni del suo Soccorso Alpino (S.A.G.F.). Una ricorrenza importante, celebrata con le autorità e le altre forze dell’ordine del territorio presso la sede sondriese di Confindustria in piazza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

