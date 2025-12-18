Servizi in Comune la Cipss fa il punto su inclusione scolastica ed educativa a Narni

La cooperativa sociale Cipss ha recentemente concluso l’anno con la sua assemblea a Narni, offrendo un momento di riflessione e confronto sui servizi in Comune dedicati all’inclusione scolastica ed educativa. Un’occasione per tracciare i risultati raggiunti e condividere progetti futuri, rafforzando l’impegno verso una comunità più inclusiva e solidale.

