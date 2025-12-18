Serve un freno alla ‘macelleria’ chiamata Telesina | si distrugga ciò che non si può vuole aggiustare

È ora di mettere fine alla devastazione causata dalla Telesina, una strada che merita rispetto e cura. Non si può continuare a distruggere ciò che si può, o si vuole, solo riparare. È tempo di intervenire con decisione e responsabilità, lasciando alle spalle promesse vuote e interventi superficiali. La priorità è riqualificare e valorizzare il nostro territorio, perché il cambiamento inizia dalle azioni concrete.

Tempo di lettura: 2 minuti La campagna elettorale è terminata, le promesse si possono rimettere nel cassetto e ritirarle fuori per quando servirà. Si ritorno alla normalità e alla triste realtà: la conta dei morti lungo Telesina. Questa mattina un'altra vita è stata strappata via in un frontale all'alba in prossimità dello svincolo di Ponte. A perdere la vita un giovane di 22 anni. Vedere l'immagine dell'auto accartocciata e incastrata sotto il mezzo pesante non deve lasciare indifferenti. E' una strada pericolosa, c'è poco da dire. Gli autovelox non bastano, servono solo a rimpinguare le casse comunali, il manto è rattoppato a periodi e gli automobilisti ci mettono, il più delle volte, del proprio.

