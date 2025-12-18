Serino nominato il nuovo Consiglio direttivo della Proloco

Lunedì 15 dicembre, l'assemblea della Pro Loco di Serino ha rinnovato le cariche direttive, scegliendo stabilità e continuità per il prossimo mandato. Un momento importante per la comunità, che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e impegno nel valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Il nuovo Presidente sarà Pasquale Guarino, già Vice Presidente nel precedente Consiglio che conLorenzo Muscati, nuovo Vice.

