Serino nominato il nuovo Consiglio direttivo della Proloco

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 dicembre, l'assemblea della Pro Loco di Serino ha rinnovato le cariche direttive, scegliendo stabilità e continuità per il prossimo mandato. Un momento importante per la comunità, che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e impegno nel valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

serino nominato il nuovo consiglio direttivo della proloco

© Avellinotoday.it - Serino, nominato il nuovo Consiglio direttivo della Proloco

Lunedì 15 dicembre l'assemblea della Pro Loco di Serino ha rinnovato le cariche direttive per il prossimo mandato ed ha scelto la via della continuità e della stabilità.Il nuovo Presidente sarà Pasquale Guarino, già Vice Presidente nel precedente Consiglio che conLorenzo Muscati, nuovo Vice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Teo Luzi nuovo membro del consiglio direttivo della Banca d’Italia

Leggi anche: Fiaip Puglia, eletto il nuovo direttivo: il foggiano Gianluca Carta nominato segretario

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serino, nominato il nuovo Consiglio direttivo della Proloco.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.