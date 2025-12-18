Serie C Lumezzane con un Mancini in più E Donnarumma è vicino al rientro

Il Lumezzane si prepara all’ultima sfida del girone di andata, affrontando una Virtus Verona determinata a conquistare punti preziosi. Con un Mancini in più e Donnarumma vicino al rientro, la squadra bresciana cerca continuità e fiducia in vista delle sfide future. Un impegno importante per chiudere al meglio questo primo scorcio di stagione e consolidare la propria posizione in classifica.

LUMEZZANE (Brescia) L’insidiosa trasferta di sabato in casa di una Virtus Verona affamata di punti chiuderà il girone di andata del Lumezzane. La squadra valgobbina, dopo un avvio da panico, ha inanellato nove risultati utili consecutivi e guarda avanti con la convinzione di conquistare un piazzamento in chiave playoff. Per realizzare questo obiettivo la società del presidente Andrea Caracciolo non intende lasciare nulla al caso. Tanto che il sodalizio rossoblù si è già assicurato le prestazioni di Sasha Mancini, centrocampista esterno 21enne, svincolato dopo la parentesi alla Casertana dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

