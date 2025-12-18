Serie A ufficializzati i recuperi del 16° turno di campionato | il calendario dopo la Supercoppa italiana

Sono state ufficializzate le date dei recuperi del 16° turno di Serie A, con partite previste a gennaio. Napoli, Inter, Milan e Bologna torneranno in campo dopo la Supercoppa italiana, con orari e date confermate. Il calendario si arricchisce di nuovi appuntamenti, offrendo agli appassionati emozioni e sfide imperdibili nel prosieguo della stagione.

© Internews24.com - Serie A, ufficializzati i recuperi del 16° turno di campionato: il calendario dopo la Supercoppa italiana Inter News 24 Serie A, Napoli, Inter, Milan e Bologna recuperano a gennaio: date e orari ufficiali delle sfide di campionato per i nerazzurri. La Lega Serie A ha ufficializzato le date dei recuperi del 16° turno di campionato per Napoli, Inter, Milan e Bologna, impegnate in questi giorni nella Supercoppa Italiana a Riad. Le quattro squadre non sono scese in campo nel weekend di campionato proprio per consentire la disputa della Final Four, rendendo necessario lo slittamento delle rispettive gare. I recuperi si giocheranno a gennaio, in una finestra che permetterà di riallineare la classifica senza congestionare ulteriormente il calendario delle big, già impegnate tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee.

