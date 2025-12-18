Serie A Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico

La sfida tra Milan e Como si sposta dall’Italia all’Australia, precisamente a Perth, il prossimo 8 febbraio. La decisione, confermata dal presidente della Serie A Ezio Simonelli, rappresenta un’inedita occasione di incontro tra due club italiani in un contesto internazionale. Questo evento speciale segna un nuovo capitolo nel calcio nostrano, portando il prestigio del campionato italiano ai confini dell’Oceania.

Ora è ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. Lo ha confermato, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Simonelli, prima della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra i rossoneri e il Napoli. “ Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”, ha dichiarato Simonelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

