Serie A Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici

Il prossimo 8 febbraio, il match tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, confermando una decisione sorprendente e innovativa. La partita, valida per la Serie A, si svolgerà con arbitri asiatici, segnando un nuovo ambizioso passo verso l’internazionalizzazione del calcio italiano. L’annuncio, rilasciato dal presidente della Lega Calcio Ezio Maria Simonelli, apre un capitolo inedito nella storia del calcio nazionale.

Milan-Como in Australia, quanto guadagnano i club della Serie A - La sfida tra Milan e Como si giocherà in Australia e sarà la prima volta di una partita di Serie A fuori dall'Italia.

Perché Milan-Como si giocherà in Australia, la scelta assurda di portare la Serie A a Perth - La partita tra Milan e Como si giocherà eccezionalmente a Perth, il 7 o l'8 febbraio 2026: perché una gara di Serie A si giocherà in Australia.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel pre-partita di Napoli-Milan ha confermato la sfida a Perth del prossimo 8 febbraio

