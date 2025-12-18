Sequestrati oltre 110 mila articoli natalizi pericolosi | scattano tre segnalazioni

Durante i recenti controlli nella Bassa bergamasca, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 110 mila articoli natalizi non conformi agli standard di sicurezza. Tre persone sono state segnalate all'autorità competente. Un intervento importante per tutelare i consumatori e garantire un Natale più sicuro.

