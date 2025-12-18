Senza tetto sgomberati da Stazione Tibaldi Opera Cardinal Ferrari | Li accogliamo noi Tempi inopportuni
Da questa sera alle 19, le persone senza dimora sgomberate dalla Stazione Tibaldi potranno rivolgersi al gazebo nei pressi di Opera Cardinal Ferrari per chiedere un letto. Un'azione che mira a offrire supporto in un momento difficile, rispondendo alle esigenze di chi si trova in situazione di emergenza senza un rifugio sicuro.
