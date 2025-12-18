Senza lavoro per assistere la moglie malata sfrattato con il figlio

Una famiglia senza lavoro e con una moglie malata si trova di fronte a uno sfratto imminente, nonostante gli appelli e le richieste di aiuto. Tre giorni fa, il Sunia Palermo aveva scritto alle autorità locali e regionali nel tentativo di scongiurare lo sgombero previsto proprio durante le festività natalizie, evidenziando la delicatezza della situazione e il bisogno di solidarietà.

AGI - Il Sunia Palermo aveva inviato tre giorni fa una lettera alle istituzioni locali e regionali, chiedendo di fare di tutto per fermare lo sgombero di oggi, sotto le feste di Natale. E invece stamattina, Massimo Corrado Dell'Oglio, 66 anni, e il figlio di 29 anni, sono stati sfrattati dalla casa in via Ferdinando di Giorgi, 4, dalle parti dell' ex Motel Agip, dove la famiglia risiedeva da vent'anni. Dell'Oglio è rimasto senza lavoro per assistere la moglie, di 55 anni, malata di tumore e morta nel settembre 2024. Senza stipendio, e con il sussidio di 490 euro, non è riuscito più a pagare l' affitto.

