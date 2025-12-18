© Atomheartmagazine.com - “Senza Colpa”, il nuovo singolo dei blunk mefiX illumina le notti d’inverno

C’è una notte d’estate che non finisce mai: una di quelle dove l’aria profuma di sale, la pelle rimane tiepida anche dopo il tramonto e due sguardi si incontrano con l’urgenza di un’attrazione impossibile da ignorare. È in questo scenario sospeso, a metà tra il reale e il cinematografico, che prende vita “Senza Colpa” (Artisti Online), il nuovo singolo dei blunk mefiX in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 19 dicembre 2025. Nato da conversazioni intime a notte fonda — come raccontano gli stessi autori — “Senza Colpa” è una riflessione lucida e visceralmente emotiva sul lasciarsi andare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

