Sentimenti ed equilibri della Comunità ebraica dopo Sydney e dopo il voto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli eventi di Sydney e il recente voto a Milano, i sentimenti e gli equilibri all’interno della Comunità ebraica sembrano in evoluzione. La vittoria della lista di destra “Beyahad-Insieme” con 9 seggi ha suscitato riflessioni e reazioni diverse, riflettendo un possibile spostamento politico e sociale che merita attenzione e analisi approfondita.

sentimenti ed equilibri della comunit224 ebraica dopo sydney e dopo il voto

© Ilfoglio.it - Sentimenti ed equilibri della Comunità ebraica dopo Sydney e dopo il voto

Vira a destra la Comunità ebraica di Milano? Così sembrerebbe a giudicare dall’esito del voto di domenica che ha visto imporsi la lista di destra “Beyahad-Insieme” con 9.576 voti c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: "Non abbiamo paura". Viaggio nella comunità ebraica di Monteverde dopo l'attacco alla Sinagoga

Leggi anche: Infermiere di famiglia e comunità, ripristinata la sede dopo il trasferimento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sentimenti equilibri comunit224 ebraicaSentimenti ed equilibri della Comunità ebraica dopo Sydney e dopo il voto - Walker Meghnagi esce trionfatore dalle urne di domenica, riuscendo a bissare il successo di quattro anni fa. ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.