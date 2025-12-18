Sentimenti ed equilibri della Comunità ebraica dopo Sydney e dopo il voto

Dopo gli eventi di Sydney e il recente voto a Milano, i sentimenti e gli equilibri all’interno della Comunità ebraica sembrano in evoluzione. La vittoria della lista di destra “Beyahad-Insieme” con 9 seggi ha suscitato riflessioni e reazioni diverse, riflettendo un possibile spostamento politico e sociale che merita attenzione e analisi approfondita.

Vira a destra la Comunità ebraica di Milano? Così sembrerebbe a giudicare dall'esito del voto di domenica che ha visto imporsi la lista di destra "Beyahad-Insieme" con 9.576 voti. Walker Meghnagi esce trionfatore dalle urne di domenica, riuscendo a bissare il successo di quattro anni fa.

