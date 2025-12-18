Senigallia Città Gourmet arriva lo speciale di Natale

Preparati a vivere un Natale all’insegna del gusto e delle emozioni con Senigallia Città Gourmet. Domani, dalle 17, le luci si accendono sulla spiaggia di velluto e sui sapori autentici del territorio marchigiano, regalando un’esperienza unica tra tradizione, innovazione e convivialità. Un’occasione speciale per scoprire le eccellenze locali e lasciarsi conquistare dall’atmosfera natalizia.

Domani va in scena Senigallia Città Gourmet-Speciale Natale, dalle 17 riflettori accesi sulla spiaggia di velluto e l'interno territorio marchigiano. L'edizione invernale dell'evento, sarà condotto dalla giornalista di viaggio Erika Mariniello che accompagnerà i gastronauti in un virtuale giro attraverso la regione a bordo della scenografica Venere Nera, sul palco della quale si alterneranno chef e produttori che elargiranno preziosi consigli e idee gustose per le imminenti festività. Tra i protagonisti della giornata il maitre chocolatier Alberto Simionato, lo chef Davide Moioli dell'Accademia di Tipicità con un momento realizzato in collaborazione col Consorzio di Tutela del Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, i pasticceri Mattia Casabianca e Matteo Cecchini, il duo di pizza maker Luca Santarelli e Leo Rocchetti e tanti, tanti altri personaggi che ruotano intorno al mondo del cibo d'eccellenza.

