Sempre più miliardari in Italia chi sono | la classifica aggiornata dei patrimoni

In Italia, il numero di miliardari cresce, riflettendo un panorama economico in evoluzione. Mentre la povertà estrema colpisce sempre più cittadini, i patrimoni delle élite si consolidano e si espandono. La fine dell’anno invita a riflettere sui numeri e sugli squilibri del nostro paese, tra nuove fortune e sfide sociali. Ecco la classifica aggiornata dei più ricchi, simbolo di un’Italia che cambia volto.

In Italia è aumentato il numero di miliardari. La fine dell'anno vuol dire una cosa: fare i conti. Tra l'aumento degli italiani in stato di povertà assoluta, dall'altra parte si registra anche un aumento dei più ricchi. Sono 79 i miliardari in Italia, ben cinque in più rispetto ad aprile scorso, quando Forbes aveva stilato la classifica annuale dei miliardari. Non aumentano soltanto i nomi, ma anche i loro patrimoni, che passano da 339 miliardi di aprile a 357,2 miliardi di dicembre 2025. Davanti a tutti gli altri resta Giovanni Ferrero, presidente del colosso dolciario che possiede Nutella e moltissimi dei marchi più amati dei dolci italiani.

