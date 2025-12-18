Semifinale Supercoppa Napoli-Milan 2-0

Il Napoli si qualifica per la finale della Supercoppa dopo aver battuto il Milan 2-0. La partita si è conclusa alle 21:58, con i partenopei che hanno dimostrato solidità e determinazione. Mililnkovic-Savic si è distinto in un ottimo contrasto con Loftus-Cheek, mentre Saelemaekers non è riuscito a trovare la porta da posizione favorevole. Una vittoria che conferma il momento positivo del club azzurro.

21.58 Il Napoli è la prima finalista. Bravo Mililnkovic-Savic a contrastare Loftus-Cheek, Saelemaekers calcia alto da buona posizione. L'errore di Maignan in uscita non viene capitalizzato da Elmas.Gran contropiede che Nkunku spreca. Al 39' Hojlund centra un pallone,De Winter e Maignan sfiorano, Neres spinge in rete. Hojlund vicino al raddoppio nel recupero. Il Milan fa fatica nella ripresa, Hojlund si esalta: al 64' il diagonale ravvicinato (Maignan non impeccabile) vale il 2-0.Fofana di testa, Milinkovic-Savic la tiene.

