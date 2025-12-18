Semestre filtro Medicina Piccolotti Avs | Non è passo storico ma autosabotaggio della destra – Il video

Un semestre di filtraggio in medicina che si trasforma in un autogol per la destra, rivelando più che un passo avanti una logica di autosabotaggio. Il recente video di Agenzia Vista, datato 18 dicembre 2025, sottolinea con durezza la consapevolezza di un fallimento clamoroso, evidenziando come le azioni intraprese si siano rivelate controproducenti e non all’altezza delle aspettative.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “Avete portato a casa un clamoroso fallimento e sapete di essere nel torto. Lei parlò di passo storico, abolizione del numero chiuso e accesso libero a medicina e chirurgia. Noi vi dicemmo che non avrebbe funzionato facendo critiche. Oggi vi diciamo che c’è stato un passo falso, un disastro prodotto e non un lasso storico. Noi votammo contro, nonostante fossimo contro al numero chiuso. Ma senza investimenti non si può. Oggi dite che serve collaborazione, dopo che non avete preso in considerazione nulla da parte nostra. È inutile parlare di collaborazione, questo è autosabotaggio della destra contro se stessa e a farne le spese sono gli studenti e le studentesse. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: "Se non passo vado a lavorare": i primi esami del semestre filtro di Medicina

