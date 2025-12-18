Semeraro quinto in Marocco e adesso il Rally del Ciocchetto.

Paolo Semeraro si conferma protagonista nel mondo rally, raggiungendo un nuovo traguardo al quinto posto in Marocco e puntando ora con determinazione al Rally del Ciocchetto. Sempre più in alto, l’edizione 2025 del Maroc Challenge testimonia la sua crescita e passione, consolidando la sua posizione tra i piloti da seguire. Un percorso di costante miglioramento che promette ancora emozioni e successi.

Sempre più in alto. Perché Paolo Semeraro, nell’edizione 2025 del Maroc Challenge, si migliora rispetto alle due precedenti partecipazioni. Nel 2022 era arrivato decimo, mentre due anni più tardi era approdato alla settima posizione. Questa volta ha concluso quinto nella categoria TT2 su 48 auto alla partenza. Un risultato ottenuto con il navigatore villasantese Gianluca Pirotta. Il pilota monzese si è affidato alla Jeep Wrangler TurboDiesel 2.80. L’anno scorso Semeraro aveva dovuto affrontare diversi imprevisti. Ma pure questa volta il raid gli ha riservato sorprese negative. "In pratica – precisa - siamo sempre stati nella lotta per la top ten. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

