Selena Gomez e il LBD natalizio che non sembra un costume ma funziona
A dicembre, il confine tra eleganza e eccesso si sfuma, portando a scelte di stile che catturano l’attenzione senza apparire troppo appariscenti. Selena Gomez incarna questa sottile arte, indossando un LBD natalizio che, sorprendentemente, non ricorda un costume ma conquista per raffinatezza e stile. Un esempio perfetto di come il look giusto possa trasformare l’atmosfera delle festività, mantenendo sempre un tocco di classe.
C’è un momento preciso, a dicembre, in cui il confine tra “look da festa” e “travestimento” diventa sottilissimo. Selena Gomez lo attraversa con una facilità disarmante e ne esce vincitrice, indossando un little black dress con dettagli in pizzo e aggiungendo — senza rovinare tutto — un cappello di Babbo Natale. Sì, sembra impossibile. E invece. Selena Gomez rende il little black dress l’outfit definitivo delle feste. Il cuore del look è un LBD ultra corto, maniche lunghe, silhouette pulita e un bordo in pizzo bianco che spezza il nero senza renderlo lezioso. È proprio qui che Selena gioca bene: il pizzo richiama l’estetica lingerie, ma resta controllato, quasi grafico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
